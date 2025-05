Eduardo Bolsonaro arma circo e Moraes dá o picadeiro

Moraes retirou o sigilo do inquérito que investiga o filho do ex-presidente e autorizou a abertura de uma apuração formal. O motivo: declarações públicas em solo americano, onde Eduardo defendeu o fechamento do STF e se mostrou empenhado em convencer autoridades dos EUA a imporem sanções contra ministros da Corte brasileira.

O problema é que essa história a gente já viu antes e ela sempre termina do mesmo jeito. De um lado, um deputado que tem como único mérito ser filho do ex-presidente e como única atividade política repetir, em voz alta, as asneiras que circulam em seus grupos de WhatsApp. Do outro, uma Justiça que vive da ilusão de que decisões simbólicas são suficientes para manter a ordem democrática.