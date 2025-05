Austeridade sem articulação coloca Haddad na berlinda

Hugo Motta (na foto, à esquerda) e Davi Alcolumbre bateram firme na mesa e deram 10 dias para Haddad (E) voltar atrás. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Empresa Brasil d

Ao contrário de Porto Alegre — e daqui de São Paulo — onde o frio anda de rachar, o clima em Brasília ferve. E não é só pelo sol do Planalto: é porque o governo federal conseguiu a proeza de irritar, de uma só vez, o contribuinte, o Congresso e até a base do governo. O motivo é o impopular aumento do IOF.

O anúncio foi uma espécie de tapa na cara do Centrão, que não gosta de ser surpreendido pela imprensa com a missão de defender imposto novo em véspera de ano eleitoral. Resultado: Hugo Motta e Davi Alcolumbre bateram firme na mesa e deram 10 dias para Haddad voltar atrás. Do contrário, enterram o plano na Comissão Mista de Orçamento. Alcolumbre foi claro: ou o governo começa a respeitar o Legislativo, ou a lua de mel termina em barraco institucional.

Não foi uma reunião, foi um puxão de orelha. Alcolumbre, que vinha de mãos dadas com Lula em viagens pelo Brasil e pelo exterior, já ameaça dormir no sofá. E Randolfe Rodrigues sugeriu aquela clássica gambiarra de gabinete: mantemos o aumento agora e prometemos conversar melhor em 2026. Cobram-se os impostos hoje e se negocia a esperança de alívio amanhã. É o “confia em mim que vai dar certo” elevado à categoria de política fiscal. Falam em colapso da máquina pública se não aumentarem a arrecadação mas cortar gastos não parece passar pela mente de ninguém.

A coisa parece mesmo desandar. Já há uma ala no próprio PT que defende tirar Haddad da Fazenda e colocar Aloizio Mercadante no lugar. Um tipo de movimento que, no vocabulário político, a gente costuma chamar de “ensaio de fritura”.

Enquanto isso, o ministro vai se consolidando como o saco de pancada fiscal do Palácio. Pode até não querer, mas acaba fazendo o serviço sujo enquanto outros — mais espertos ou mais cínicos — fazem política. A pergunta que fica é: até quando ele segura essa bomba?