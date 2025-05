Alexandre de Moraes confunde toga com coroa

Num vídeo que circulou no fim de semana, o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso , apareceu num jantar beneficente promovido pelo CEO do iFood cantando Garota de Ipanema, aqui em São Paulo. Tudo muito animado, clima de rodízio e samba-rock, só faltou o paletó ser entregue por motoboy.

Ministros do Supremo, claro, têm direito à vida social. Mas a questão aqui é o momento e a mensagem. Quando a mesma Corte vem sendo acusada, com razão, de ultrapassar os limites da Constituição, a última coisa que se espera do seu presidente é uma cena em que tudo parece “em casa”. Ainda mais diante do que aconteceu horas antes em Brasília.