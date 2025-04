O incômodo virou consenso no governo Lula

O que a estatística revela, o povo já vinha sussurrando nos corredores do mercado. A gente ouve nos caixas, nas filas, no estalo seco do "não vai dar" diante da prateleira. O brasileiro está fazendo conta na ponta do lápis. O governo federal, no entanto, parece ter colocado todas as fichas em delírios travestidos de soluções.