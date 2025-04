O homem que ousou pensar por conta própria

Morreu Mario Vargas Llosa . E com ele, um pouco da coragem que falta à política latino-americana — e à brasileira, especialmente — de mudar de ideia sem pedir desculpa . De pensar sem pedir permissão. De romper com o próprio grupo quando o grupo erra, e seguir de pé. Morreu o escritor, é verdade. Mas mais raro que a sua literatura foi o exemplo de lucidez que deixou. A lucidez de quem sabe que inteligência não combina com fidelidade cega .

Aqui no Brasil, pensar é quase um pecado. A militância exige entrega total. O bolsonarismo trata qualquer nuance como traição. Já o petismo reage a toda crítica como se fosse obra de sabotadores infiltrados. Lula voltou ao poder cercado por gente que reescreve sua história como se fosse um épico sem falhas — e ataca até quem apenas aponta problemas óbvios, como a desastrosa comunicação do governo. Do outro lado, basta você piscar fora do compasso e já vira "comunista infiltrado". Dois extremos alimentados pela mesma fome de culto e intolerância.