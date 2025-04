Entre as telas e a tribuna

O Congresso virou um estúdio. Projetos de lei são apresentados com slogans de marketing. Deputados fazem transmissões ao vivo durante sessões, parlamentares encenam indignação calculada para clipes no Instagram. No ano passado, em meio às chuvas no Rio Grande do Sul, vídeos de políticos entregando mantimentos dominaram as redes: a ação humanitária foi sequestrada pela lógica do marketing pessoal.