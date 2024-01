Na terça-feira (9/1), Porto Alegre viveu evento sintomático de seus afetos políticos e da disputa que há em torno da ideia de cidade e da democracia no local em que vivemos. Tratava-se da eleição de representante para a região 01 (central) da cidade no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (CMDUA), e de delegadas(os) para o respectivo Fórum Regional de Planejamento, biênio 2024-25. Para estes fins, a cidade está zoneada em oito regiões e seus moradores ou trabalhadores sediados têm direito a voto. O CMDUA trata de assuntos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA), que lhe define 14 atribuições consultivas e deliberativas. Em pauta, as questões centrais: que cidade é esta? Qual a cidade que queremos?