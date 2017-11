Com os dois pezinhos no chão Leandro Ramos / Divulgação

Ela entrevista as maiores estrelas da TV brasileira e, por isso, tem brilhado feito uma na telinha. Conheça a história de Marcela Monteiro, repórter do Vídeo Show há quatro anos. Neste papo por e-mail, a carioca de 31 anos diz que não foi bolinho chegar ao programa e se diz pronta para o desafio de apresentar.

Foi suado chegar ao posto de repórter do Vídeo Show?

"Muitoooooo" difícil (risos). Fiz teatro, participações em programas de TV, novelas, faculdade de Jornalismo, testes e mais testes até chegar na Rede Vanguarda (afiliada da Globo em São José dos Campos, São Paulo), em 2010. Foi lá que comecei a minha carreira de apresentadora, no programa de entretenimento Vanguarda Mix — a minha primeira grande oportunidade nessa função. Sou muito grata por essa experiência. Tive que me mudar, morar sozinha pela primeira vez, em uma região onde não conhecia absolutamente ninguém. Então, foi um desafio e tanto. Fiquei dois anos lá até ser convidada para cobrir férias de uma repórter no Mais Você, outra grande oportunidade na minha vida profissional. O resultado foi o melhor possível: os profissionais da Rede Globo passaram a conhecer melhor o meu trabalho, e, alguns meses depois, veio o convite para fazer parte do Vídeo Show. Mas isso é um resumão, no meio do caminho, tive muitas noites maldormidas, muita dedicação, pai e mãe preocupados, muitos chocolates devorados no quarto, escondida (risos).

Sonhas em apresentar o programa ao lado de Otaviano Costa e da Sophia Abrahão? É um projeto profissional teu?

Procuro estar pronta para o que o programa e a Globo precisarem! Hoje, sou responsável pelas entradas ao vivo do Vídeo Show, além de diversas matérias. É uma grande responsabilidade fazer esses links e fico feliz em saber que a minha equipe e a casa confiam em mim para essa missão. Que venham muitas outras, sou movida a desafios.



Qual foi a maior saia-justa que já enfrentaste com os famosos no Vídeo Show? Ou algum momento marcante?

Saia-justa, ainda não passei, pelo menos, não que eu me lembre (risos), porque, mesmo quando alguma coisa acontece fora do previsto, eu brinco com a situação e resolvo na hora. Sou muito feliz no meu trabalho. Então, a minha reação é sempre para esse lado, levando com bom humor. Agora, momentos marcantes, coleciono vários: exclusivas com Roberto Carlos, entradas ao vivo no dia da tragédia da Chapecoense e por aí vai. Ficaria aqui até amanhã relembrando os momentos. Agora, mais recentemente, consegui a primeira entrevista que Ivete Sangalo deu para a TV após anunciar a gravidez de gêmeos. Ivete é muito querida, e todo encontro com ela é maravilhoso, mas esse teve um gostinho ainda mais especial.

Momentos marcantes, coleciono vários: exclusivas com Roberto Carlos, entradas ao vivo no dia da tragédia da Chapecoense e por aí vai. Ficaria aqui até amanhã relembrando os momentos.



Por circulares muito nos corredores da Globo, fazendo as matérias, acabas desenvolvendo uma amizade com os entrevistados, ou procuras separar o pessoal do profissional?

Acho que posso dizer que o que acabei criando foi uma relação de parceria e admiração mútua com a maioria dos meus entrevistados. Não tem como ficar completamente afastado, impessoal, quando você acompanha um artista nove meses em um projeto, por exemplo. Mas isso não significa que eu vá chegar de qualquer forma. Por mais que já conheça a pessoa, que tenha marcado antes, sempre peço licença, vejo como está para, só depois, começar a gravar.





O que o público que assiste ao Vídeo Show nem imagina da Marcela telespectadora?

Choro com um belo comercial de televisão (risos). As pessoas que me conhecem, geralmente, têm a imagem da mulher forte, independente, que resolve o que tiver quer resolver, que enfrenta o mundo pelo que acredita. E eu até sou um pouco assim mesmo. Mas também tenho um lado supermanteiga derretida. Sou pisciana. Então, quando era mais nova, tentava segurar as lágrimas para não parecer boba na frente dos outros, mas já desisti disso. Sou emotiva mesmo.

Choro com um belo comercial de televisão (risos)... Sou pisciana.

Manda um recado para a gauchada que assiste ao Vídeo Show.

Alô, gauchada! Que alegria e honra ter vocês acompanhando o nosso trabalho diariamente. Obrigada por receber o Vídeo Show na casa de vocês toda semana, obrigada pela companhia e pelo carinho! Fazemos o programa com muito amor para vocês! Espero estar pessoalmente aí em breve, adoro a região! Muitos beijos para vocês!