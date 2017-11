Mudança a olhos vistos na telinha Lauro Alves / Agencia RBS

Manoel Soares está fininho no vídeo. E não é à toa: o repórter e apresentador do Encontro com Fátima Bernardes chegou a perder 32kg, mas já recuperou um pouquinho por ordens médicas.

— O médico recomendou eu chegar aos 105kg para começar a malhar. Me pesei hoje (dia 1) e estou com 102kg — conta o comunicador.

Mas comentou por cima sobre a mudança do visual. Agora, volta a bater um papo com a Sinal Aberto, dando um depoimento sobre como foi todo o seu processo de reeducação alimentar em cinco meses, a olhos vistos na telinha.

E deixa claro o que muita gente confunde quando bate os olhos no repórter na TV: não foi por causa da Globo. Confira neste depoimento exclusivo.





ANTERIOR À IDA PARA A GLOBO

"A questão do emagrecimento, apesar de algumas pessoas acharem que aconteceu por causa da Globo, começou quando eu estava na RBS TV (emissora em que ficou por 15 anos). Teve um dia que eu estava em casa e eu não conseguia amarrar o meu próprio sapato, porque eu estava muito gordo, eu estava pesando 131kg (tem 1,92m de altura), e isso me assustou demais. Foi aí que eu decidi emagrecer de alguma forma. Mas eu tenho problema no joelho, fiz uma cirurgia no menisco. Então, boa parte dos esportes que eu gostaria de fazer, e que fazia, como basquete, correr, eu não podia fazer porque o meu joelho não me permitia, sem contar que eu estava com muito peso. A Dinorá (Rodrigues, que criou o perfil no Instagram @ dinafocada), minha companheira, também estava num processo de emagrecimento e decidiu, a partir de pesquisas, conhecer sistemas alimentares. E um desses sistemas alimentares que ela conheceu foi o low carb (pouco carboidrato), que não é uma dieta. De fato, é um sistema alimentar, são coisas diferentes."





O SISTEMA

"A gente começou a estudar mais sobre isso. Tanto que a gente brinca aqui em casa: nós já perdemos uma média de 60kg quando juntamos todas as pessoas da família que emagreceram (são quatro filhos, mas o emagrecimento se deu entre ele, a esposa e dois dos filhos). Quem puder pesquisar um pouco mais, que seja sempre com acompanhamento nutricional. Mas eu comecei, sim, a ingerir menos carboidrato, a retirar da minha vida refrigerante, refinados, a consumir gordura "positiva". Apesar desse mito que a gordura faz mal, existem uma base médica e profissionais renomados atestando que a gordura animal, sendo bem utilizada pelo organismo, faz bem."





SEM SUAR A CAMISETA

"Poxa, é um absurdo o que eu vou dizer pra vocês, mas eu emagreci mais de 30kg sem correr um metro! Emagreci só mudando os meus hábitos alimentares. Mas tinha uma coisa muito importante: eu lembro que, no começo, a nutricionista e a própria Dinorá me perguntaram se eu queria emagrecer ou perder peso. Perder peso, qualquer pessoa pode perder. Agora, emagrecer é difícil porque você muda o seu metabolismo. E, de fato, eu mudei. Mudei a minha forma de viver, de me alimentar."

Ainda antes do emagraecimento

Ficou no passado Lauro Alves / Agencia RBS





NA PRÁTICA

"Hoje, quando eu coloco um refrigerante na boca, em alguma situação especial, eu tenho a noção e a certeza de que eu não estou consumindo algo positivo pra mim. Então, eu não posso exagerar naquilo ali."

AMOR-PRÓPRIO

"Do mesmo jeito que a gente não cheira cocaína, não fuma crack, tem alguns alimentos que nós temos que evitar porque eles fazem mal pra nossa vida e pro nosso corpo. Foi assim que eu aprendi a cuidar de mim."

E quanta diferença no vídeo! Sérgio Zalis / Divulgação

VITÓRIA PESSOAL

"A minha meta não era emagrecer, era amarrar o cadarço do meu sapato, era não sentir dor no joelho, era conseguir brincar com o meu filho. Essa foi a minha meta de vida. Depois disso, sei lá... Perder peso, mudar o número da minha roupa, ficar esteticamente diferente foram consequências do processo."

RECADO DADO

"A minha vida melhorou muito depois que eu emagreci e estou dentro da minha faixa de peso. Não faço apologia para a pessoa ficar magra, não sou contra quem é gordinho. Eu sou a favor da felicidade corporal, você precisa estar feliz, fazer tudo o que lhe deixa contente, que lhe faz uma pessoa realizada. Se estar acima do peso não contribui para isso, você precisa mudar porque, se não fizer essa mudança, cada dia de infelicidade é um dia a menos de felicidade. E se a sua gordura estiver contribuindo para isso (infelicidade), bota ela pra fora!"