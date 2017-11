Parceria 100% reprodução / facebook

Pensa que é fácil ser mulher de ator da Globo e assistir a cenas com outras atrizes, inclusive às sequências de romance? A publicitária gaúcha Luiza Tellechea sabe bem como funciona isso.

Ela é casada com Jayme Matarazzo, o seu "malvado favorito" Fernão, de Tempo de Amar, como ela costuma chamá-lo neste trabalho, nas suas redes sociais.





Agora em novembro, faz um um ano que os dois se casaram. Ela e o ator estão juntos há cinco.





No início da novela das seis, Fernão era louco por Maria Vitória, interpretado pela belíssima Vitória Strada, outra gaúcha. Se ela sente um ciuminho do marido em cena?

— A pergunta que não quer calar... Não sinto. Sentia no início porque acho que a minha profissão é muito diferente da dele. Então, é um pouco diferente a realidade, são mundos diferentes, mas eu sentia ciúme no início, não sinto mais. Já aprendi a colocar no lugar profissional. Eu conheço ele há bastante tempo, isso faz eu me sentir mais tranquila e segura sabendo do contexto todo — conta Luiza à coluna.

Rejeição vai, cena vem na história, Fernão se vê, agora, às voltas com Tereza (Olivia Torres).

Antes, era atrás de Maria Vitória (D). Agora, de Olivia Diego Müller / Globo



— No início, todo mundo me perguntava: "Tá e aí, não tem ciúme?". Aí, tinha uma época que eu não olhava tanto (as cenas de Jayme) — confessa Luiza.

Mas trabalho é trabalho. E, para a primeira-dama de Jayme, o melhor é compartilhar e trocar figurinhas com o maridão depois de ficar ligada nas suas cenas na novela.

— Eu voltei a olhar e olho tranquilo (sequências de romance do ator em novelas) porque eu gosto muito de conversar com ele e trocar sobre profissão. Não olhar também é ruim — sentencia Luiza.

Jayme é só elogios à esposa:

— A Luiza me ajuda, ela participa muito de todo o processo do meu trabalho, desde a composição do personagem, desde as leituras... A gente sempre está tocando informações sobre a história, e a Luiza é uma pessoa muito sensível. Então, está sempre me ajudando a compor. Para mim, é a opinião mais importante.

Cumplicidade sempre Flávia Requião / Agência RBS



Vilão da história, Jayme abraça o desafio da novela que estreou no final de setembro cheio de expectativa.

— Eu espero que as pessoas se apaixonem por esse vilão e entendam as suas razões. Toda sua vilania é embasada na rejeição, no amor. Pela primeira vez, eu espero que a galera me odeie (risos)!

Só a gaúcha que não...

Nos próximos capítulos de Tempo de Amar, Delfina (Letícia Sabatella) tenta fazer com que José Augusto (Tony Ramos) acredite que Fernão está interessado em prejudicá-lo. Ela escreve o nome dele no envelope que deixa com os pais adotivos de Mariana, filha de Maria Vitória e Inácio (Bruno Cabrerizo) com a folha que foi arrancada do livro do cartório. Depois disso José Augusto confronta Fernão, que nega a história toda.