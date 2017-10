Aqui, o encontro é com a representatividade Sergio Zalis / Globo





Manoel Soares estreou em abril no Encontro com Fátima Bernardes e, em junho, já abraçava o desafio de apresentar a atração ao lado de Ana Furtado e Lair Rennó na folga da titular. Com o visual repaginado, 32kg mais magro, o comunicador que ganhou reconhecimento ao dar voz à periferia por 15 anos, na RBS TV, fala sobre a sua missão na Globo, emissora em que está há seis meses.





Manoel já percorreu 11 estados viajando o Brasil para fazer matérias para o programa, se diz um nômade, mas sente uma saudade que "corrói a alma do vivente", como ele mesmo diz. Adivinha do quê?





Leia neste bate-papo exclusivo à coluna Sinal Aberto. Ah, e Manoel convida para o seu stand-up O Desbocado! a partir desde sábado (28), às 19h30min, no Centro Comercial Nova Olaria (Rua General Lima e Silva, 776, loja 12), no Mr. Pickwick. É só chegar.

Como está a nova fase como repórter do Encontro?

Muito bacana, o Encontro é um programa que convida a olhar a vida por outros ângulos.

Foi muito difícil integrar o time de apresentadores no lugar da Fátima? Foram quantas vezes até agora?

Foi desafiador, mas a galera do programa me recebeu muito bem. Em pouco tempo, já estava em casa com todo mundo. A Fátima passa uma segurança muito grande para nós que vamos cobrir as férias dela. Acho que já foram uns 15 ou 20 programas.





Já te adaptaste à vida fora do Rio Grande do Sul?

Sou um nômade. Nasci na Bahia, morei em São Paulo e tenho o Rio Grande do Sul como minha segunda casa. Me adaptar não é um problema. A saudade de um bom chimarrão é que, às vezes, corrói a alma do vivente. Minha base é em São Paulo, mas viajo o Brasil gravando. Nestes meses de Encontro, já gravei em 11 estados.





Te sentiste acolhido pelos telespectadores?

Muito! Sempre no fim dos programas, a Fátima tira foto com toda a plateia e com os convidados. Fico emocionado com a galera que vem de lugares distantes do Brasil dizendo que veio me ver. E, pelas redes sociais, tem muito carinho também. Recebi um quadro de moradores de uma ilha do Pará. Chegar até esses corações é muito bacana.





Já te param nas ruas para falar do teu trabalho no programa?

Sim, bastante. Mas sempre com muito carinho. Chamam a atenção pelo fato de se sentirem representados por ter um negro como seus amigos e parentes na tela, todas as manhãs.





Qual é a tua missão no Encontro?

Aprender sempre. Eu gosto de ser desafiado a pensar de outras formas, no lugar dos outros.

Consegues trocar figurinhas com a Fátima nos bastidores?

A Fátima é uma mulher antenada, por exemplo, na luta feminista e no papel da mulher na sociedade. Eu entendia pouco desse tema, e ela, volta e meia conversa, sobre isso. Hoje, me apaixonei pela luta feminista muito por influência dela que sempre pauta o assunto nas reuniões e conversas cotidianas.





Ainda sentes um nervoso do lado dela? A dor de barriga de quando recebeste o convite passou?

Sempre dá. Mas, hoje, não por ser uma pessoa de TV, mas por ser uma mulher forte e decidida. Nós, homens, ficamos nervosos perto de mulheres com esses traços. Mas é um nervosismo de administração carinhosa.

Tu, como apresentador negro, assumes uma responsabilidade a mais na TV brasileira por estar na Globo e em um programa com a credibilidade da Fátima, que, inclusive, está no nome da atração?

Sinto a mesma responsabilidade que acompanha todos os profissionais negros que ganham destaque. Temos que fazer bem nosso trabalho e sempre estar atentos para não pisar na bola, porque, para os preconceituosos que vivem debaixo das regras que o racismo impõe, qualquer erro cometido por um negro em uma situação de destaque não é possível. O racista é menos tolerante. Nossa missão é mudar essa visão.

Tu emagreceste, mudaste o corte de cabelo. Foi para o Encontro? Quantos quilos perdeste?

Foram 32kg. Cortei o cabelo para ficar mais prático para as gravações. Adoro black power, mas demanda um tempo para cuidar que, hoje, me falta.

Quer voltar um pouquinho no tempo e ver o repórter e apresentador quando ainda estava na RBS TV?

Então, que tal uma câmera na mão, mil ideias na cabeça e muita vontade de fazer mais e melhor?

O que mudou no Manoel comunicador?

Fiquei mais apaixonado pelo Brasil e feliz de ver que aquela vontade que eu tinha de mostrar a beleza das pessoas simples não é só minha, mas de todos que fazem parte do Encontro.

