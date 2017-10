Interpretação arrebatadora, coroada de êxito Estevam Avellar / Globo

Aos 62 anos, Elizângela foi arrebatada por uma personagem que mexeu com os seus nervos, virou a sua vida de cabeça pra baixo e comoveu público e crítica. Como falar no sucesso de A Força do Querer, que, na Grande Porto Alegre, é a novela mais vista desde Amor à Vida (2013), e não se sensibilizar com o drama de Aurora, vivida por esta atriz do alto dos seus 53 anos de carreira?



Na terça-feira (17), pouco antes de gravar o final da sua personagem, Elizângela falou, por quase 20 minutos, à coluna Sinal Aberto, por telefone, sobre a comoção que a mãe de Bibi (Juliana Paes) tem gerado nos telespectadores.



Ela dá uma dica sobre o final de Aurora e manda um recado para os fãs.

Como a Aurora está te transformando, transformando a tua rotina, o teu dia a dia? Como está este turbilhão?

É, eu tô hoje (terça-feira, 17) no último dia de gravação. Durante esse período todo, tomou completamente conta da minha vida, era texto e gravação, texto e gravação (risos), meses a fio assim. De ficar 20 dias sem ir em casa, porque eu não moro no Rio, eu moro na serra. Fico num flat aqui (na cidade do Rio de Janeiro), perto do Projac (nos Estúdios Globo). Na última vez, fiquei 20 dias sem ir em casa, porque não dava tempo!





Onde tu moras, Elizângela?

Eu moro na subida de Teresópolis.

Ah, que legal! Tipo num sítio?

É... é meio um sítio. Não chega a ser um sítio, mas é meio um sitiozinho, sim. Na última vez, fiquei 20 dias (sem ir lá), mas já fiquei 15 dias (fora de casa). Normal (risos), faz parte! A gente, quando está fazendo novela, não faz outra coisa a não ser gravar e decorar texto, decorar texto e gravar. A vida fica completamente voltada pra isso.





Hoje (terça, 17), tu gravas, então, a tua última cena? Que vai ao ar no último capítulo (sexta, 20)?

É. Exatamente.

E claro que tu não podes adiantar nada pra gente?

(risos) Não! Não posso não (risos).

Que pena! Nenhuma dica, Elizângela?

Eu acho que o público vai gostar! Eu, pelo menos, gosto.



A Força do Querer é tua 20ª, 30ª novela? Tu tens esse cálculo (suas últimas foram A Terra Prometida, da Record, em 2016, e Império, na Globo, em 2014)!

Eu tô na conta das 40 (novelas) já. Na verdade, eu tenho que parar para pensar nisso.

Quanto anos de carreira?

Eu comecei menina. Tô com 53 anos — por aí —de carreira.

Por que tu achas que A Força do Querer e a Aurora, principalmente, mexeram tanto com o público? Porque, como toda novela da Gloria (Perez, autora), ela foca em assuntos que são muito pertinentes e que chamam a atenção de todo mundo. No caso da Aurora, eu acho que toda novela foi colocada muito em cima das coisas que a gente vê no dia a dia, que você vê no jornal, que você sabe, conhece pessoas que estão passando por determinada situação. No caso do vício (de Silvana, vivida por Lilia Cabral), que pode não ser o jogo, mas pode ser a bebida, e a pessoa não admite que bebe, que seja alcoólatra: isso, a gente vê pra caramba! Então, a família viver esse tipo de situação é comum. Infelizmente, é comum. Ver uma filha que se desvia do caminho, hoje em dia, infelizmente, também é comum. Não precisa ser necessariamente viciada. No caso da Bibi, ela não tinha vício. O próprio Rubinho (Emilio Dantas) não tinha vício, não usava droga. Mas, quando você vê a pessoa se desviar do caminho, largar uma vida com uma possibilidade bonita pela frente por escolhas erradas... Isso tudo, a gente vê pra caramba acontecer por aí. E esse sofrimento dessa mãe em função dessa tristeza de ver e tentar ajudar e alertar essa filha, a gente vê isso a vida inteira! Não necessariamente numa situação tão pesada, mas essa coisa do filho não ouvir a mãe, isso é o normal, né (risos)?

Sim, cada um no seu grau de seriedade.

No dia a dia, é normal. Um filho não vai escutar uma mãe. Vai escutar uma amiga, uma tia, vai escutar outra pessoa. Mas a palavra da mãe é a última que vai ser levada em conta. Normalmente, é assim, né? Então, é uma personagem popular, as pessoas se identificaram muito com a Aurora justamente em função de que é um sentimento comum a todos.

E isso tu percebeste como essa identificação do público?

Ah, em tudo! Até dentro do próprio Projac, das pessoas que não são atores... Na rua, na internet, no Instagram... É Face, Twitter, tudo! Uma saída que "cê" dá num lugar, as pessoas estão sempre ali comentando, falando da personagem, parabenizando pelo trabalho. Tô muito comovida e muito agradecida por tudo o que tenho recebido.



Inclusive, eu vi, em entrevistas tuas, que, de algumas cenas, tu saíste mexida, com a perna bamba. A Aurora fez tudo isso contigo?

Fez, faz, porque são situações muito fortes que não têm a ver comigo, mas você está sendo usado para passar aquele sentimento. É claro que mexe, mexe com a gente com certeza! São cenas muito fortes que a gente teve que viver durante todos estes meses: eu, Juliana, Emilio e mais o menino João (Bravo, o Dedé, filho de Bibi e Rubinho). Não tem como você terminar a cena e não ficar sentindo, não ficar com aquela sensação daquilo que viveu naquele momento daquela cena. É normal.





Qual foi a cena da qual tu saíste mais mexida?

Ah, foram muitas emoções!

Foram muitas emoções como diria o Rei (Roberto Carlos)?

Fica até difícil dizer, mas acho que uma das cenas foi a da surra na cadeia. Vendo ela (Bibi) ir embora na primeira vez, quando ela vai pro morro e sai de casa. A cena dela indo embora com o menino, a volta deles também... Tem muitos, muitos momentos. Mas acho que a cena da cadeia, foi, talvez, a mais difícil pra mim, a mais pesada para eu fazer.

E, nessa cena, foi o momento que tu saíste dali, chorando, mexida? Como fica a Elizângela depois de uma cena como esta?

Passa (risos)! Graças a Deus, a vivência não é minha. É só naquele instante seguinte, quando você termina de fazer a cena que ainda fica com aquelas impressões. Até porque é um tipo de cena muito cansativa de fazer, que requer muita concentração. Ainda mais quando você está em lugares onde faz determinado tipo de cena de emoção e está na rua. É gente falando em volta, é trânsito, é buzina do carro, é o cara que passa no meio da cena e "cê" tem que parar e fazer de novo. Então, você começa aquele processo de buscar a emoção tudo de novo. Não é uma coisa simples de ser feita. E eu vivi essas situações durante essa novela, foi bastante trabalhoso, mas muito compensador.





A tua química com a Juliana (Paes) em cena ajudou muito no sucesso da própria Aurora?

Ah, é uma soma maravilhosa quando "cê" contracena com o colega, e existe uma empatia no trabalho, que "cê" consegue essa ligação. E isso soma tanto pra um lado quando pro outro evidentemente. A tendência é crescer, e é o que ajudou muito na identificação dessa mãe e dessa filha. As pessoas começaram a falar que a gente se parece mesmo (risos). Até a minha filha (Marcelle, 42 anos) falou: "Mãe, não é que ela parece mesmo contigo (risos)?!"



Isso é sintonia!

É... É a sintonia!

Tu assistes às tuas cenas como Aurora?

Eu tenho visto, sim.

Curtes ou tens um olhar mais crítico?

A gente, na verdade, sempre olha de forma crítica.

Como foi teu encontro com a Fátima Escobar (mãe da Fabiana Escobar, que inspirou a personagem da Bibi), que vai ao ar no Globo Repórter desta sexta-feira (20) sobre A Força do Querer?

Foi impactante. Fiquei meio sem ação, sem saber nem o que dizer. Normalmente, "cê" lida com ficção. Quando você tem uma personagem que também é ficção, mas que é baseada em fatos reais, e que você conhece a pessoa que está viva, e que ela está revivendo toda uma situação na vida dela... Fiquei impactada mesmo. Porque eu tenho vivido, durante todos esses meses, o sentimento dessa mulher, buscando passar o que seriam estes sentimentos. Eu não sei se ela regia exatamente como a Aurora que a Gloria escreveu, mas eu busquei passar o sentimento dessa mãe para as pessoas. E deu certo. Ela estava muito comovida, ficou muito emocionada com o nosso encontro, nitidamente arrepiada. Foi muito forte.



O que tu pretendes fazer depois de A Força do Querer?

Depois desse turbilhão da novela, até o final do ano, só quero descansar a minha cabeça. Vou pro mato, vou pros meus passarinhos. Vou ver mais a minha filha, as minhas irmãs, ficar mais junto da minha família, que isso me faz muita falta. Ficar lá no meu canto, na minha casa gostosa, isso me faz muito bem. Isso é o que eu quero agora... E botar a minha vida em dia (risos), poder ir no dentista (risos). Volta pra minha vida (risos)!



Vida normal, né? É preciso também.

Com a novela, você para a sua vida completamente, você se dedica exclusivamente para aquilo. É bem puxado, mas maravilhoso. Graças a Deus, coroada de êxito!



Então, não dá pra adiantar o final da Aurora, mas tu a tua aposta...

É que ela termina feliz. Ela termina feliz com as coisas acontecendo da forma como ela gostaria que acontecesse.

