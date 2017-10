Na tarde desta terça (31), a apresentadora esteve no estádio, onde gravou as chamadas para este GE mais do que especial. Os detalhes, ela revela em primeira mão para a coluna Sinal Aberto.

Enquanto a apresentadora comanda o Globo Esporte de dentro do estádio, nos arredores da Arena, estará Kelly Costa mostrando toda a movimentação que já rola no entorno bem antes.

Duda Garbi falará sobre as coincidências entre esta campanha do Tricolor e a de 1995, quando o Grêmio foi bicampeão da Libertadores . E repórteres acompanharão a movimentação dos dois times.

— Vale a torcida pelo Grêmio, vale a secação, vale a corneta... A gente está pedindo para o torcedor postar seu vídeo com a hashtag #centraldotorcedor. Os vídeos vão ser exibidos ao longo do programa — avisa.

Se o look do dia no GE vai ser nos tons do Tricolor?