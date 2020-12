Diálogos da Diáspora Roger Machado lança coleção de livros: "Pelo momento do Brasil, é um projeto muito importante" Há algum tempo, ele nos traz uma nova perspectiva com relação ao papel do treinador: o profissional engajado e preocupado com as mazelas sociais, que agora começa a promover a luta antirracista para além do futebol