Julgamento Caso Carol Solberg: a liberdade de expressão venceu, mas segue ameaçada Após ter sido advertida por ter gritado "Fora, Bolsonaro", em uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, atleta foi absolvida nesta segunda-feira (16), mas com uma votação apertada que mostra que a liberdade de expressão no esporte segue ameaçada