Fake news são um desafio para as democracias. Notícias falsas podem desequilibrar uma eleição, principalmente se 2018 repetir o cenário de 1989, quando tínhamos muitos candidatos e altas taxas de rejeição. Uma forma de combater o fake news é a educação para a mídia. Notícias falsas utilizam truques conhecidos, como o uso de temas polarizados, de títulos sensacionalistas, de fotos chamativas, de mau uso de fontes confiáveis para referendar opiniões extremadas.

Infelizmente, vasta pesquisa já comprovou que a maioria de nós é incapaz de identificar uma notícia falsa antes de compartilhá-la. Outra solução é pedir ajuda aos intermediários da internet. Algoritmos podem ser treinados para detectar conteúdos falsos. O problema é que a pesquisa também comprova que, quando se automatiza o controle de conteúdo, o exercício da liberdade de expressão fica em risco. Mas há uma solução mais simples: seguir o dinheiro que financia a indústria das notícias falsas. Identificar quem paga para que elas virem temas quentes no Facebook, no Google, e até mesmo no WhatsApp.