Recentemente, fomos expostos a um falso dilema: pode a arte apoiar pedofilia? Pode a arte exibir conteúdo pornográfico para menores de idade? O dilema entre arte e pornografia é antigo, mas a real pergunta que deveríamos fazer é: o que nos fez associar arte e pedofilia para início de conversa?

Quando dou aula sobre liberdade de expressão, na universidade, começo o dia exibindo na parede um enorme pinto negro. Um falo enorme saindo por um zíper aberto da calça. Dependurado. Se você viu algo erótico nessa descrição, pense duas vezes.

O pênis mostrado na foto é tudo menos erótico. A foto, feita pelo artista Robert Mapplethorpe, faz parte de um ensaio sobre a fronteira do erotismo. O pênis, embora explícito, é retratado com a sensualidade de um móvel de cozinha. Já a foto que mostro em seguida, de um pimentão fatiado ao meio, retrata a mais erótica das vaginas. Mapplethorpe nos faz refletir sobre onde está o erotismo: no objeto ou na mente de quem vê. Vejam o paralelo com o topless: enquanto mamilos de homem nada significam, os de mulher são vistos como atentado ao pudor.

Em sala, os alunos precisam escolher quais exposições um museu fictício vai ou não receber e quais restrições precisam ser colocadas para moderar o impacto: idade mínima, avisos sobre o conteúdo pelos corredores etc.

A aula começa com o tema do erotismo, mas acaba com algo muito mais controverso: religião. Deveria o museu expor cartoons do profeta Maomé, ilustrações que motivaram ataques terroristas entre 2011 e 2015, contra veículos de imprensa como o Charlie Hebdo?

E o que o fake news tem a ver com isso? Pense em fake news como notícias notoriamente modificadas para parecerem reais e distribuídas estrategicamente, principalmente por meios digitais. Um lobo na pele de cordeiro. Agora, coloque na equação dinheiro vindo de fontes desconhecidas, manipulação da autoria e uso de técnicas escusas, como perfis falsos e bots. Você pode não saber, mas a associação entre arte e pedofilia foi construída por uma rede profissional de fake news. Algo comprovado nos casos das exposições do Santander Cultural e do MAM-SP.

Pedofilia é um termo tão extremo que a discussão leiga sobre isso já é uma causa perdida. Mas faz parte do plano: criar associações que floresçam no comportamento polarizado das redes sociais, que possam ser impulsionadas com dinheiro investido sem transparência, e que o jornalismo matraca, ao repetir os temas sem antes refletir, informa para os algoritmos que a associação implantada procede.