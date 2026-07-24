Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

Democracia em risco
Opinião

O silêncio de Lula sobre Daniel Ortega

Uma simples nota do Itamaraty e nenhuma condenação: como o governo brasileiro reagiu ao fim das eleições na Nicarágua

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