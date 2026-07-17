Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

Tarifaço americano
Opinião

A diplomacia brasileira virou várzea

Entre adiamentos e bravatas, o Planalto colhe o preço de não negociar com Washington

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