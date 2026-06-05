Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

Sanções econômicas
Opinião

“Nos sentimos traídos”

Após EUA, como represália, aplicar nova tarifa de 12,5% contra o Brasil, um episódio volta a assombrar o governo Lula

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