“Nos sentimos traídos”

Novo tarifaço contra o Brasil foi anunciado no dia 2 de junho pelo governo Trump KENT NISHIMURA / AFP

Na semana em que o escritório comercial dos EUA apontou “falhas” do Brasil no “combate ao trabalho forçado” e sugeriu, como represália, uma tarifa de 12,5% sobre a importação de produtos brasileiros, um episódio volta a assombrar o governo. O embaraço tende a crescer porque Lula e seu autoproclamado partido dos trabalhadores estarão a poucas semanas do primeiro turno da eleição presidencial quando, em setembro, o Conselho de Direitos Humanos da ONU avaliará um relatório independente sobre trabalho escravo no Brasil. A investigação do relator independente Tomoya Obokata foi aberta em 2025, poucos meses depois do escândalo envolvendo a fábrica da chinesa BYD no município baiano de Camaçari.

A Reuters foi a primeira agência a amplificar para o mundo, em janeiro de 2025, um caso que passou sem maior destaque pelas manchetes brasileiras. A BYD, que promete gerar milhares de empregos na antiga fábrica da Ford para justificar os incentivos bilionários que recebeu, trouxe de forma irregular para o Brasil 471 chineses, dos quais 163 foram encontrados em condições que a legislação define como análogas à escravidão. Viviam em alojamentos precários e imundos e eram submetidos a jornadas exaustivas e sem previsão de descanso remunerado. Saíram da China atraídos por promessas de salários muito mais altos do que os efetivamente pago. Mas não podiam voltar porque seus passaportes estavam retidos. Fico por aqui, mas a lista de indignidades encheria toda esta página.

Em março, com base em dezenas de entrevistas e na análise de milhares de registros judiciais, o Washington Post trouxe minúcias do que chamou de “escândalo de escravidão” na fábrica da BYD e de duas terceirizadas chinesas que prestam serviços à montadora na Bahia. O Financial Times também entrou no assunto. A BBC publicou uma longa reportagem para mostrar os bastidores da operação que resgatou os chineses.

Como tudo terminou? Siga os fatos: em 6 de abril deste ano, a BYD foi parar na “lista suja” do Ministério do Trabalho. Três dias depois, em 9 de abril, a BYD, que empresta graciosamente carros elétricos para as presidências da República, do STJ, da Câmara e do TCU, conseguiu na justiça uma liminar para sair da lista suja. Um dia depois, em 10 de abril, o governo do Partido dos Trabalhadores demitiu o secretário nacional de Inspeção do Trabalho, responsável pela lista.

Inconformado com a chegada de operários chineses, o sindicalista baiano Antonio Ubirajara foi contundente diante de Michael Pooler, o jornalista enviado pelo Financial Times a Camaçari. “O desemprego ainda é alto na Bahia”, disse. “Nos sentimos traídos.” (“We feel betrayed.").