Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

Manchete sem lastro
Opinião

Eduardo Bolsonaro, o Pix e a notícia que não parou em pé

A cobertura sobre o Zelle expôs como manchetes alarmistas podem sobreviver mesmo quando a entrevista desmente a tese

Eugênio Esber

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS