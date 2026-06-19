Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

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Opinião

A seita do voto sem rastro

Se a eleição brasileira vier a ser decidida por uma margem semelhante à do Peru, o debate sobre verificabilidade deveria retornar

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