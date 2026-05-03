Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

Parte 2
Opinião

Precisamos falar sobre o Banco Central

A porta giratória entre regulador e regulados cobra, agora, um debate que o país adiou por décadas

Eugênio Esber

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS