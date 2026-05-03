Precisamos falar sobre o Banco Central

Segundo tese de 2025, 87,69% dos diretores do Banco Central vão para o mercado financeiro após deixarem o cargo. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Criado em 1964 para ser o sucessor da Sumoc, a Superintendência da Moeda e do Crédito, o Banco Central conservou nas primeiras décadas uma atuação técnica, com servidores de carreira guindados a postos de comando.

O modelo de separação entre Igreja e Estado – ou seja, regulador e regulados – sobreviveu relativamente bem até meados dos anos 80, quando a hiperinflação e a disparada dos juros para níveis estratosféricos, no contexto de uma aguda crise cambial, abriram passagem para a ideia de que o Banco Central deveria se servir da perícia de craques das mesas de operações de bancos privados.

Inaugurava-se então uma porta giratória. Tornou-se aceitável, e depois costumeiro, e mais tarde até banal, que gestores e executivos de bancos e corretoras migrassem para o Banco Central e, depois, retornassem para o mercado financeiro com o passe valorizado.

Em artigo que publiquei, com mais espaço, em minha coluna na revista OESTE, citei alguns casos – Pérsio Arida, Gustavo Franco, Armínio Fraga, Ibrahim Ehris e, inclusive, os ex-presidentes do BC Gustavo Loyola e Henrique Meirelles, cujos nomes apareceram recentemente entre os conselheiros muito bem pagos pelo extinto Banco Master, conforme documentos revelados pela CPI do Crime Organizado.

De outra parte, nomes da atualidade, como Gabriel Galípolo e seu antecessor na presidência do BC, Roberto Campos Neto, também figuram no rol de profissionais anfíbios, com trânsito entre o BC, que é a autoridade reguladora, e os bancos, que são os entes regulados.

Em sua tese de doutorado, em 2025, Ana Maria Rosa concluiu que 87,69% dos diretores do Banco Central do Brasil (BCB) “direcionam-se para o mercado financeiro após deixarem seus cargos”, o que, na sua ótica, “corrobora inequivocamente a existência do fenômeno conhecido como porta-giratória dentro do contexto do BCB”. Quando saem do BC, levam no portfólio um grande “capital burocrático” – conhecimento da burocracia, redes de contato e outros trunfos conversíveis em benefícios pessoais.

Os anos passam e este estado de coisas parece longe de um exame sério.

O escândalo do Banco Master, que se atreveu a subornar altos funcionários do Banco Central, e conseguiu seu intento com espantosa facilidade, talvez levante o véu que, por décadas, tem interditado um debate mais profundo sobre as reais condições de autonomia e independência do Banco Central.

Neste caso, atribua-se o crédito, ao menos em parte, a Daniel Vorcaro, protagonista do mais exigente teste de estresse imposto à seriedade do que costumávamos chamar, com orgulho, de instituições brasileiras.