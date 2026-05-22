O envelope de Roberta

Roberta Luchsinger prestou depoimento à PF no inquérito da Operação Sem Desconto. Redes Sociais / Reprodução

Nesta quarta-feira (20), a lobista Roberta Luchsinger prestou depoimento à Polícia Federal no âmbito das investigações da “Operação Sem Desconto”, desencadeada em 2025 para desbaratar uma organização mafiosa que lesou mais de seis milhões de aposentados e pensionistas do INSS com descontos não-autorizados em seus benefícios.

A PF levou cinco meses para ouvir Roberta. É o tempo que transcorreu desde que, em 18 de dezembro, os policiais instalaram uma tornozeleira eletrônica na dona da RL Consultoria e Intermediações Ltda. É por uma destas intermediações que ela virou alvo. É suspeita de fazer parte de uma triangulação em que recebia pagamentos mensais de R$ 300 mil do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e os repassava a um velho amigo dela, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

Roberta admitiu ter recebido de Antunes cinco parcelas, que perfazem R$ 1,5 milhão, mas alegou que o dinheiro era para ela mesma por ter prestado consultoria a “Careca” para a montagem de um negócio de canabidiol que não parou em pé. Coincidentemente, Lulinha recorreu ao tal projeto de canabidiol para justificar por que aceitou viajar a Portugal com as despesas pagas por “Careca”, figura central nas investigações sobre a farra do INSS, e hoje preso na Papuda, em Brasília. Roberta disse que os dois, Lulinha e “Careca”, se conhecem graças a ela. Apresentou um ao outro “em contexto social”, explicou.

A história não convence os investigadores. Ou não convencia, pelo menos até o dia 8 de maio. Nesta data, a Polícia Federal fez um movimento estranho. O inquérito saiu da coordenação do delegado Guilherme Figueiredo Silva, que chefiava a Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários, e passou para a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores (Cinq), não se sabe exatamente sob a liderança de qual delegado.

A mudança não cheira bem. O ministro relator da Operação Sem Desconto no Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pediu explicações complementares sobre a saída de cena do delegado. Assinale-se que foi Figueiredo quem pediu a investigação de Lulinha e a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do filho mais velho de Lula.

Em abril do ano passado, quando a PF encontrou, em um endereço ligado a Roberta, um envelope com referência a “Fábio (filho Lula)”, ela escreveu a “Careca” uma mensagem que, incrivelmente, não lhe rendeu processo por obstrução de justiça. “Antônio, some com esses telefones. Joga Fora.”