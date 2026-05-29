Libertar o Brasil

Marco Rubio anunciou, nesta quinta-feira (28, a designação do PCC e do CV como grupos terroristas. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Em 2023, sob a gestão de Flávio Dino, hoje no STF, o ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula recebeu Luciane Barbosa Farias, esposa de “Tio Patinhas”, líder do Comando Vermelho no Amazonas. Conhecida como “Dama do Tráfico”, Luciane, que à época já estava condenada em duas instâncias judiciais por associação ao tráfico de drogas, esteve no ministério duas vezes – fora da agenda oficial, e com passagens aéreas pagas pelos cofres públicos, ou seja, pelo vosso dinheiro, estupefato leitor. A denúncia do Estadão chegou a Washington pelos informes do serviço diplomático.

O Brasil, então dedicado à histeria de prender idosos e pessoas do povo indignadas com a entronização de corruptos, tratou do assunto da dama do tráfico com sono. Mas a Casa Branca, mesmo sob o comando de Joe “sleeping” Biden, não dormia. O Departamento de Estado dos EUA observou cada passo, ato ou palavra que indicasse a leniência do governo brasileiro com o avanço das facções criminosas.

Não passou em branco a afirmação de Lula que não assinaria decretos de GLO – Garantia da Lei e da Ordem – para resgatar a soberania brasileira em territórios tomados pelo crime organizado. Muito menos a recusa do governo petista em ceder apoio militar à megaoperação longamente planejada, pelo governo fluminense, para libertar duas favelas tomadas por bandidos que mantêm brasileiros honestos e trabalhadores à mercê das leis do tráfico e aos vereditos sanguinários do “Tribunal do Crime”.

As repetidas e trôpegas declarações de Lula, como a de que o traficante é uma vítima do usuário de drogas, não pesam tanto quanto o sonoro “não” que seu governo deu aos emissários de Donald Trump interessados em uma ação bilateral mais efetiva contra o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, cujo poder e influência escapam ao controle do Estado brasileiro e já se fazem presentes em mais de 12 estados norte-americanos.

A designação do PCC e do CV como grupos terroristas, anunciada nesta quinta-feira (28) pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, é muitíssimo bem-vinda para mais de 50 milhões de brasileiros e suas famílias, que não suportam, mais, viver sob um estado paralelo, e cruel, como apurou, no ano passado, uma pesquisa publicada pela Cambridge University Press.

Lula e seu partido, que respondem por 17 anos de governo no Brasil, têm suas digitais gravadas nesta tragédia em que se transformou a vida dos brasileiros. A soberania que esperamos é a do Brasil sadio e trabalhador, e não a da Suprema Traficância Federal.