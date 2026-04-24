Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

Parte 1
Opinião

Precisamos falar do Banco Central

Entre 2024 e 2025, o Banco Master pagou R$ 25,2 milhões a ex-presidentes do BC por consultorias

Eugênio Esber

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS