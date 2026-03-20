Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

Relações de poder
Opinião

O lobby e o “lobby”

Entre a atividade legítima de representação de interesses e os esquemas de influência clandestina, o Brasil segue tratando tudo no escuro

Eugênio Esber

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