Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

Incúria e corrupção
Opinião

O diesel e os propinodutos

Porque ainda não nos tornamos capazes de refinar o abundante petróleo que produzimos e até exportamos?

Eugênio Esber

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