Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

Cirurgia institucional
Opinião

Feche-se o STF, crie-se o TC

A imagem da instituição é insalvável com o que já se sabe, e ainda não se se sabe tudo

Eugênio Esber

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS