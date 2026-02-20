Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

Juristocracia
Opinião

A saída não é o aeroporto. É o senado

Se o Brasil não eleger um Senado altivo, o favorito para ganhar a eleição é o STF

Eugênio Esber

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