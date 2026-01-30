A “Nova República” apodreceu

Tancredo foi eleito em 15 de janeiro de 1985, pondo fim ao regime civil-militar presidido por generais. Daniel de Andrade / Agencia RBS

Há 41 anos, precisamente, o Brasil viveu a eleição indireta, pelo parlamento, do primeiro civil a ocupar a presidência da República. Era o fim do regime civil-militar de generais-presidentes que governou o Brasil desde abril de 1964. Uma transição pacífica, garantida pela anistia ampla, geral e irrestrita que o general João Baptista Figueiredo bancou para dar cumprimento à promessa de promover um processo gradual e seguro de “abertura democrática”. De imediato, um trauma: o presidente eleito, Tancredo Neves, faleceu antes de tomar posse, em abril de 1985, e o vice, José Sarney, foi conduzido ao cargo em meio a dúvidas sobre legitimidade: seria o caso de nova eleição? Mas o país foi em frente com Sarney, hiperinflação, crise das contas públicas, demandas sociais explodindo e, apesar dos solavancos, marchou para a elaboração de um novo texto constitucional e, alvíssaras, a realização da primeira eleição direta para presidente em 1989.

As quatro décadas de “Nova República” têm, a meu ver, três grandes marcos. O primeiro deles é o surgimento de um partido que se apresentou como a redenção moral e ética da política brasileira. Apoiado em um discurso de guerra de classes e no compromisso de levar os trabalhadores ao poder, tornou-se hegemônico e, triste verdade, lambuzou-se de maracutaias que um dia prometeu combater. Comprou apoios no parlamento, ciente de que a maior bancada de deputados e senadores é composta por uma legião de venais disposta a negociar seu voto por verbas e cargos – é o, digamos, “Partido Quero o Meu”. E decidiu, em nome de um pragmatismo eleitoral, fazer o diabo, como a ex-presidente Dilma Rousseff disse que faria para obter sua reeleição.

O segundo marco da Nova República, muito em razão do que está descrito anteriormente, é a afirmação da cleptocracia, que atinge o seu auge nas últimas duas décadas. Um tsunami de negociatas engolfou nomes coroados do Poder Executivo e do Poder Legislativo – a prisão de Lula por corrupção ativa e lavagem de dinheiro, após condenação em todas as instâncias da justiça brasileira, tornou-se a imagem de uma era. E a sua soltura, como a de todos os peixes graúdos condenados pela Operação Lava-Jato, inaugurou o terceiro marco destes 41 anos: a degradação do Poder Judiciário, por obra da Suprema Corte. Este é, para mim, o último prego no caixão da Nova República inaugurada em 1985.

O que era ruim ficou péssimo com a falência moral do STF a reboque do escândalo bilionário que levou à liquidação do Banco Master. Dois ministros, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, não conseguiram, até agora, dizer uma palavra para afastar as suspeitas de que participam da teia de proteção e influência que o banqueiro Daniel Vorcaro montou em Brasília.