Em defesa dos inocentes

Paulinho da Força, relator do projeto na Câmara. Billy Boss / Câmara dos Deputados

A aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto de redução de penas é apenas o primeiro movimento – e certamente não será o mais importante – para torpedear a couraça do autoritarismo judicial que processou e prendeu centenas de pessoas pelos atos do 8 de janeiro sem apurar condutas individuais, isto é, provar quem fez o quê. Uma barbárie jurídica que negou a estes brasileiros, em sua maior parte gente humilde e de biografia imaculada, o direito a pelo menos dizer algo em sua defesa, de viva voz, por um advogado de defesa, no momento da execução – digo, do julgamento. Foram condenados de baciada, aos lotes, com seus advogados tendo de mandar vídeo sem a esperança de que os julgadores assistiriam. Em numerosos casos, aliás, os indícios sugerem que as sentenças já estavam prontas, valendo-se do copia-e-cola para dar conta do acúmulo de casos. Tudo ao arrepio do direito mas em perfeita consonância com a sanha punitiva que, neste caso, esconde-se por trás da doutrina do “crime em contexto de multidão”.

O conceito de “crime multitudinário” socorreu Moraes e seus pares para prender e processar vendedor ambulante, pipoqueiro, autista, quem quer que estivesse girando no redemoinho humano do 8 de janeiro. É, a meu ver, a imputação mais antidemocrática, porque criminaliza manifestações populares e intimida cidadãos pacíficos que nada têm a ver com baderneiros, vândalos ou, mesmo, alguém com intenção criminosa que se infiltre em uma grande aglomeração, caso de Adélio Bispo no atentado contra Jair Bolsonaro em 2018 ou dos black blocs responsáveis pelo rojão que acabou levando à morte do cinegrafista Santiago de Andrade, em 2014.

O eixo do PL 2.162/2023, agora em tramitação no Senado, é a reparação (ainda insuficiente) de uma das maiores atrocidades jurídicas cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes e endossada pelos seus pares do STF no julgamento dos réus do 8 de janeiro e da alegada “trama golpista”. Em vez de observar o princípio de que, na fixação de penas, o crime maior absorve o crime menor, Moraes somou tudo – o que levou a aberrações como o sentenciamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão.

Se já não fosse barbaridade suficiente atribuir à moça que pichou uma estátua com batom crimes de “Golpe de Estado” e de “Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito”, Moraes ainda somou as penas – um duplo atropelamento do direito, de frente e de ré. O PL é a oficialização do bom senso para deter um carrasco ensandecido: o crime de Golpe de Estado passa a absorver o de Abolição Violenta do Estado de Direito.