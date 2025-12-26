Fachin está apostando na estratégia do isolamento dos ministros de conduta reprovável. Ton Molina / STF / Divulgação

Campeia nas estâncias do Rio Grande um ditado: “Cachorro que come ovelha, só matando.” De tão marcante, o adágio é conhecido até por quem nunca viu uma ovelha na vida, mas faz uma idéia do que a ancestral sabedoria campeira quer transmitir. O fazendeiro confia nos cães para pastorear o gado, não para devorá-lo. Ainda mais quando se trata de um bicho dócil e indefeso — como as pessoas simples do povo que no 8 e 9 de janeiro de 2023 atenderam candidamente ao pedido de militares para que entrassem num ônibus que, segundo diziam aqueles sujeitos de farda, as levaria à estação rodoviária de Brasília para retornarem a suas cidades de origem.

Acredita-se que em muitos casos nem seja a fome que leve um cão a perseguir e cravar suas presas no pescoço da ovelha. Pode ser por um rompante, associado a seu instinto de caça. O que ninguém põe em dúvida é que depois de sentir o gosto de sangue e a adrenalina da conquista, a fera não serve mais para a lida de ajudar os peões no pastoreio do rebanho. Praticamente impossível confiar na regeneração do animal. Assim que começar a escurecer, o “ovelheiro” denegerado voltará a agir — sob silêncio e escoltado pelas sombras da noite. Contar com a “autocontenção” da fera equivale a dar de ombros para a provável dizimação do rebanho.

Cachorro que come ovelha, só matando, diz o ditado. Mas não é para ser assim. O dono pode isolar o cachorro. Ou afastá-lo de estância. Soluções existem, desde que a ideia não seja a de cruzar os braços, claro.

Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), não mexe com gado, mas vem tentando pastorear os colegas de Suprema Corte, de modo a conduzi-los para o cercadinho de uma atuação técnica, e sobretudo decente, como é da boa tradição do STF. Propôs a elaboração de um Código de Ética, e a reação de algumas excelências, nos bastidores, foi um rosnar com dentes à mostra.

Fachin está apostando na estratégia do isolamento dos ministros de conduta reprovável. Mas, como sabem os estancieiros, precisará pelo menos construir o cercado, digo, o Código de Ética. Mesmo que consiga, o código não enquadrará quem não aceita limites.

Alexandre de Moraes, por exemplo. Ele silencia há mais de duas semanas sobre o contrato de R$ 129 milhões (sim, tudo isso) que o liquidado Banco Master ofereceu ao escritório jurídico de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro. E agora precisa explicar que não praticou crime de “advocacia administrativa”, como sugerem os reiterados contatos que ele, um ministro do STF, fez com o presidente do Banco Central em favor dos interesses do Banco Master, àquela altura já sob investigação da autoridade monetária.

Na fazenda, se sabe. Cachorro que come ovelha não pode seguir no pastoreio.