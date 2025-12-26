Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

A fazenda e o STF
Cachorro que come ovelha

Edson Fachin tenta pastorear os colegas de Suprema Corte para o cercadinho de uma atuação técnica e decente. Propôs a criação de um Código de Ética, mas, ainda que consiga, não enquadrará quem não aceita limites

