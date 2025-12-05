O mais repulsivo caso de corrupção que o Brasil já assistiu

CPI do INSS rejeitou convocar o filho mais velho do presidente Lula. Geraldo Magela / Agência Senado / Divulgação

O roubo dos aposentados e pensionistas do INSS começou a ser desvendado graças à resiliência de um repórter, como já contei em ZH. E por mérito e esforço de vários outros repórteres, que não prestam vassalagem ao oficialismo, o brasileiro tem podido acompanhar as entranhas do mais repulsivo caso de corrupção que o Brasil já assistiu, por consistir em uma associação evidente entre gente de governo e homens de negócios destituídos de qualquer trava moral, já nem falo de compaixão, para enriquecer à custa de pessoas em situação de absoluta vulnerabilidade, seja por doença, por idade ou por pobreza, mesmo.

O mundo livre, órbita da qual o Brasil vem melancolicamente se afastando, já está ciente das recentes violações de direitos humanos cometidas contra brasileiros por razões políticas. Está faltando, porém, levar aos fóruns internacionais a denúncia de um caso abjeto de transferência de renda às avessas. Jatinhos, mansões, luxos e sinecuras sustentados com os trocadinhos extraídos, sub-repticiamente, até mesmo de pessoas com incapacidade física ou mental.

A cada semana, novos detalhes estarrecedores têm vindo à tona na CPI do INSS instalada no Congresso para investigar a megafraude que começou no início dos anos 2000, foi crescendo de forma discreta ao longo de todos os governos desde então e explodiu a partir de 2023, no início do atual mandato de Lula – o terceiro dele e o quinto de um partido no qual eu, um dia, votei por acreditar que era, mesmo, dos trabalhadores. A razão é conhecida: com o fim do imposto sindical, os sindicatos foram pedir a seus aliados nos partidos que se dizem “de esquerda” apoio para convênios que, a pretexto de oferecer assistência a beneficiários da Previdência, permitissem “descontos” automáticos nas aposentadorias, pensões e benefícios pagos pelo INSS. O governo Bolsonaro, em seus primeiros dias, viu a maracutaia e tentou contê-la com uma medida provisória que foi barrada no Congresso pela atuação de parlamentares do PT e de partidos satélites, fiéis ao lobby dos sindicatos, sua base de apoio.