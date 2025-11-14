Um silêncio que grita

O ministro do STF Alexandre de Moraes. EVARISTO SA / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, cogita exigir da BBC uma reparação pela enganosa edição que a televisão estatal inglesa fez de seu pronunciamento no dia 6 de janeiro de 2021, pouco antes da posse de Joe Biden. Cortes e emendas, diga-se, são recursos legítimos que jornalistas empregam em sua batalha diária pela melhor síntese dos fatos, mas se você comparar o que Trump disse a seu eleitorado e a versão que a emissora de Londres montou para apresentar ao mundo verá que houve um esforço consciente para atribuir a ele um ato que não praticou – a conclamação de seus simpatizantes para uma ação violenta no Capitólio, o congresso dos EUA. Uma traição à verdade, muito mais que um mero “erro de julgamento”, como alegou a BBC em sua insossa admissão pública.

O comportamento da imprensa tem sido tendencioso, lá e aqui, porque os jornalistas filiam-se a uma verdadeira ordem unida que, de tão avassaladora, mói a dúvida, sufoca o debate interno, cala a dissidência. Já assinalei em ZH, em abril de 2024, dados de uma enquete online da UFSC, que quis saber como 6.650 jornalistas brasileiros se definiam politicamente: 52,8% declararam ser “de esquerda”; 25,9% se disseram “de centro-esquerda” e 2% proclamaram ser “de extrema-esquerda”. Passando a régua, tem-se 80,7% de jornalistas neste bloco. Há um flagrante desequilíbrio, e a pergunta inevitável é como pode a imprensa sobreviver em tamanho descompasso com o perfil do grande público. Pesquisa do IPEC, antigo Ibope, mostrou que os brasileiros autodeclarados de “direita” e “centro-direita” perfazem 45%, o dobro do percentual dos que se dizem de “esquerda” e “centro-esquerda”.

O país paga caro por isso. A ditadura do judiciário brasileiro caminha para seu sétimo aniversário porque atende ao viés anticonservador da imprensa brasileira e dela recebe guarida – até agora, ao menos. Pela mesma razão, o noticiário ignora o clamor dos inocentes encarcerados sem um julgamento minimamente justo e imparcial após os atos de 8 de janeiro. Não é outra a razão pela qual vemos agigantar-se um tipo como Alexandre de Moraes, que à vista de todos, principalmente da imprensa, pisoteia a Constituição e as leis do país para satisfazer intentos políticos que Trump definiu como “caça às bruxas”.

Desmascarado pelo seu antigo assessor, Eduardo Tagliaferro, que o acusa de praticar fraude processual contra empresários apoiadores de Jair Bolsonaro, Moraes mobiliza o ministério público e seus colegas de STF para julgar e condenar o ex-colaborador. Quanto à fraude que Tagliaferro imputa ao ex-chefe, com provas, o MP e o STF nada fazem. E a imprensa, que se escandalizaria se Moraes vestisse farda, acompanha tudo com docilidade.