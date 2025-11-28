Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

Processo kafkiano
Opinião

A democracia aprisionada

Impossível esperar mudança de comportamento de quem se lambuza, impunemente, do poder sem limites

Eugênio Esber

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS