Ação policia ocorreu nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Mauro PIMENTEL / AFP

Em 2026, você elegerá as pessoas mais poderosas da República – deputado federal, senador e presidente. Claro, você pode dizer que não confia nesta urna brasileira, que nem mesmo tem liberdade de escolher seu candidato (pura verdade), e que seu candidato com milhões de votos pode ser impugnado por um tribunal político e obscuro (nada a objetar). Mas acredite, só você, e as pessoas que pensam como você, podem evitar nossa capitulação ante o crime. Seu mísero voto é um ato de coragem. E a coragem faz revoluções, como esta que o governador fluminense, Cláudio Castro, promoveu, esta semana, ao autorizar uma ousada e engenhosa operação policial em duas favelas do Rio tomadas por bandidos que mantêm brasileiros honestos e trabalhadores, como você, sujeitos a leis que eles criaram e à mercê de um famigerado “tribunal” dos “irmãos” do crime.

As reações de censura ao governador do Rio vieram, como sempre, de uma casta que se diz “de esquerda” embora esteja cada vez mais alheia ao sentimento do brasileiro comum, que faz da sobrevivência uma batalha diária e a quem só são dadas esmolas oficiais por uma camada dirigente que não deseja a emancipação do povo – ao contrário, fatura votos com a indigência material e intelectual de milhões. São as mesmas vozes de sempre, ungidas por um selo de universidade, ou de ONG ou ainda de setores influentes da imprensa que são aderentes, total ou parcialmente, à orientação do petismo ou dos partidos satélites do PT. Vozes, diga-se, que estão no poder: controlam ferreamente a suprema corte, que em tudo manda e desmanda; o ministério público, também aparelhado; e a própria presidência da República, hoje ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula já avisou que em seu governo não decretará GLO – Garantia da Lei e da Ordem – para atuar em favelas, ainda que, como saibamos, o crime organizado tenha transformado várias delas, e não só no Rio, em territórios autônomos do crime. Fez mais, quando disse não à proposta dos EUA de declarar o Comando Vermelho e o PCC como organizações narcoterroristas, o que Javier Milei acaba de fazer na Argentina. E, há poucos dias, não se sabe com que grau de sobriedade, Lula afirmou que o traficante é uma vítima do usuário de drogas. Lembre-se disso na hora de votar, meu caro (e)leitor. Em El Salvador, Nayib Bukele acabou com a criminalidade porque o povo elegeu um congresso que apoia sua luta contra as facções. Bukele, aliás, disse em março que no Brasil e em qualquer país o Estado só não consegue recuperar um território dominado pelo crime se os criminosos estiverem infiltrados no governo.