Eugênio Esber

Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às sextas-feiras.

Descontos do INSS
Opinião

O frei. A farra. O freio

Nesta semana, a CPI tentou chamar o irmão de Lula para depor, mas a base governista se mobilizou para frear o pedido

Eugênio Esber

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS