O frango abre o bico

Os EUA acusam Maduro de chefiar o Cartel de Los Soles. JHONN ZERPA / Venezuelan Presidency/AFP

No próximo dia 19 de novembro, líderes latino-americanos que construíram sua prosperidade política a partir dos anos 2000, como Lula no Brasil e Cristina Kirchner na Argentina, terão razões para acompanhar com apreensão um julgamento nos Estados Unidos. É quando o ex-general venezuelano Hugo Carvajal comparecerá a um tribunal do distrito Sul de Nova York. No momento em que o ex-homem forte do regime de Hugo Chávez ouvir sua sentença, saberá que valor foi dado às provas que entregou, em seu acordo de colaboração com a justiça norte-americana, com o propósito de escapar da prisão perpétua ou de uma pena que, aos 65 anos, signifique morrer na cadeia.

Discípulo de Chávez, que deu a ele o apelido de “El Pollo” – frango, em espanhol –, Carvajal aposta suas fichas na delação que fez a partir do momento em que, final de junho, reconheceu, perante o juiz Alvin K. Hellerstein, que é culpado de todas acusações que os procuradores fizeram a ele. Admitiu sua participação em conspirações para introduzir cocaína nos Estados Unidos e, também, seu envolvimento com atos de “narcoterrorismo” em suporte à atuação das FARC, grupo guerrilheiro colombiano. O ex-diretor de Inteligência e Contrainteligência Militar da Venezuela declarou-se culpado, também, de crimes relacionados a tráfico de armas.

Entregar a cabeça de Nicolás Maduro, de quem se tornou desafeto, vale pouco para aliviar a pena de Carvajal. Maduro está por um triz, cercado por forças militares e agentes de inteligência que Donald Trump deslocou para a costa da Venezuela. Muito mais do que exibir detalhes sobre o “Cartel de Los Soles”, que os EUA acusam Maduro de chefiar, Hugo “El Pollo” Carvajal terá de provar sua acusação de que o chavismo desviou dinheiro da estatal de petróleo PDVSA, a Petrobras da Venezuela, para financiar ilegalmente campanhas de Lula e Cristina Kirchner, além de Gustavo Petro na Colômbia, entre outros líderes latino-americanos – o mesmo acontecendo para bancar correntes de esquerda na Itália e na Espanha, país onde foi preso ao fugir da Venezuela.

Autora de Carvajal, Lula e o sequestro da América Latina, publicado em 2022, a jornalista brasileira Elisa Robson conseguiu contato com Carvajal duas vezes. A primeira, em Madri, quando foi preso, em 2021. A segunda agora, semanas atrás, nos Estados Unidos, para onde foi deportado em 2023. Talvez venha um novo livro. Por ora, reúne material e aguarda a queda, que crê iminente, do regime venezuelano. “Caindo Maduro”, diz ela, dos Estados Unidos, “vocês vão ver algo impactante no Brasil. Muita, mas muita gente, vai retroceder. Inclusive na Suprema Corte.”