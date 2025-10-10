A Lava Jato volta a assombrar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. EVARISTO SA / AFP

A semana começou com a notícia de que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos decidiu reabrir o fétido caso de corrupção da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, cujas provas, no Brasil, foram escandalosamente destruídas por ordem do ministro do STF Dias Toffoli. Como se sabe, Toffoli é o célebre “amigo do amigo do meu pai” referido na confissão que Marcelo Odebrecht fez ao delatar o modus operandi da corrupção público-privada exposta pela Justiça Federal de Curitiba durante os governos do PT. No sinistro enunciado de Marcelo, que é filho e sucessor de Emilio Odebrecht, o amigo do pai dele era Lula. E o “amigo do amigo”, aquele que fazia a ponte entre os dois caciques, era Dias Toffoli, que antes de ser nomeado por Lula para o STF exerceu o cargo de Advogado-Geral da União, posição na qual teria atuado em prol dos interesses da empreiteira.

A revelação de que pertencia a Toffoli o codinome “amigo do amigo” nos e-mails trocados por Marcelo com executivos da Odebrecht estremeceu o STF em março de 2019, quando a revista Crusoé trouxe a público a informação prestada pelo empreiteiro em interrogatórios da Polícia Federal. A Suprema Corte iniciou ali o festival de arbitrariedades e truculências que dura até os dias de hoje. Inicialmente, determinou a censura da reportagem, um coice na Constituição Federal. Teve de recuar por absoluta incapacidade de desmentir os fatos. Então, Toffoli, presidente do tribunal na época, resolveu abrir o famigerado “Inquérito das Fake News” e o entregar de forma irregular a Alexandre de Moraes, novato na corte e louco por poder. O resto da história é conhecida. Até hoje, mais de seis anos depois, o inquérito não chegou a conclusão alguma e segue aberto para ser o grande instrumento de perseguição política contra quem não abaixe a cabeça para a ditadura da toga.

A você, caro leitor, que não é sócio da máquina de corrupção e que anda desesperançado ao ver a soltura indiscriminada de criminosos, sob as bênçãos da juristocracia brasileira, eis um alento. Lá do outro lado do Atlântico, onde ainda impera a lei, a ordem e a justiça, o procurador-assistente Edward Martin está cobrando explicações de seu antecessor no US Department of Justice (DOJ). Ele quer saber por que Andrew Weissmann firmou com a Odebrecht, em 2016, um acordo de leniência tão opaco, omitindo detalhes sobre contratos superfaturados e as vítimas em outros países, como Argentina e Peru. Do Peru, aliás, o governo Lula mandou buscar Nadine Humala, ex-primeira-dama, assim que ela foi condenada a mais de 15 anos de prisão em um caso de lavagem de dinheiro envolvendo atuação da Odebrecht em Lima. Nadine chegou ao Brasil a bordo de um avião da FAB.