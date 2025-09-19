Precisamos falar de Tagliaferro

O ex-perito do TSE depôs na Comissão de Segurança Pública do Senado, no início de setembro. Saulo Cruz / Agência Senado

Da Itália, onde se refugiou para escapar da perseguição do regime brasileiro após o escândalo conhecido como Vaza Toga, o perito Eduardo Tagliaferro apresentou ao Senado brasileiro provas que deveriam, se estivéssemos sob a força da lei e não sob a lei da força, resultar no imediato afastamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Entre outras ilegalidades, que parte da imprensa tratou eufemitiscamente como atuação “fora do rito legal”, Moraes deve responder por nada menos do que fraude processual no caso dos mandados de busca e apreensão contra oito empresários em 2022 (ver “O juiz suspeito”, ZH de 6.9.2025). Tagliaferro, que Moraes colocou no comando da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, foi o homem que, meticulosamente, começou a juntar provas da bandalheira tão logo se deu conta de que estava fazendo o trabalho sujo de acionar uma máquina de perseguição a vozes conservadoras, liberais ou a quem quer que se interpusesse no caminho de Luiz Inácio Lula da Silva em sua tentativa de voltar ao poder. Em suma, preparou-se para poder alegar, mais à frente, algo como “eu apenas estava cumprindo ordens, e posso provar”.

As denúncias – e provas – que Tagliaferro amealhou são como um tsunami que, ao recolher a água do mar, revela a crua nudez dos banhistas. Veja o testemunho de Tagliaferro na TV Senado (porque a televisão brasileira o ignorou), e descubra, se tiver estômago, como juízes, promotores, jornalistas, professores universitários, políticos, ongueiros e subcelebridades capitanearam uma caçada, ou a ela aderiram, com o propósito de ajudar a retroescavadeira pilotada por Moraes a investir contra brasileiros nos quais enfiassem o rótulo de “bolsonarista”. O conteúdo é repulsivo, e chocante. Mas cuidado, caros leitores, para não se tornarem paranoicos. Depois de saber que grupos de WhatsApp foram espionados por “infiltrados” a serviço do regime, e que os colaboracionistas são pessoas de projeção em seus segmentos profissionais, seu primeiro impulso pode ser o de correr para seu celular e excluir-se de grupos de compartilhamento de mensagens. Não chegue a tanto. Mas não subestime o risco. Você pode, sim, estar sendo vigiado, e não há motivo para sorrir. Você também pode estar fichado. Sim, nesta era pós-DOPS, Moraes inventou durante as eleições de 2022 um sistema em que seus assistentes, Tagliaferro à frente, bisbilhotavam redes sociais para atribuir “certidão positiva” ou “negativa” a cidadãos comuns (ver “A degradação moral do TSE”, ZH de 9.8.2025). Em jogo, prisão ou liberdade.