Farsa e nulidade

A condenação, sem provas, de Jair Messias Bolsonaro e membros de seu governo, e a imposição de penas que a justiça brasileira não aplica sequer a autores de crimes hediondos, são a culminância de uma farsa jurídico-política que, desde 8 de janeiro de 2023, encarcerou injustamente centenas de brasileiros comuns sem direito a defesa e, no âmbito da imprensa tradicional, sem direito nem mesmo a escuta. Neste cortejo de vidas sequeladas, viu-se de tudo — agricultor, comerciante, catador de latinhas, professor, ambulante, gente com graves limitações em razão de idade ou doenças, autismo inclusive. Tratados inicialmente como “terroristas” pelo noticiário, cidadãos desarmados foram arrastados para um processo infernal conduzido por um tribunal político obcecado por um propósito — derrotar o que uma casta de políticos, intelectuais e financistas chama, com desprezo, de “bolsonarismo”. Terá conseguido? Penso que não. A injustiça das condenações tende a fomentar a repulsa popular a um sistema judiciário que, na percepção do brasileiro médio, é pródigo em soltar corruptos e delinquentes, e se orienta cada vez mais pelo propósito de censurar e subjugar as vozes críticas aos privilégios da alta burocracia ou que desafiem o arranjo de poder calcificado por quase 20 anos de hegemonia do petismo, uma corrente política com vocação para o totalitarismo.

Perguntam-se muitos se há frestas para a redemocratização brasileira depois que um corpo de juízes não-eleitos assumiu o comando do governo e do parlamento por terem, em suas gavetas, o destino de altas figuras da república cujos processos podem fazer andar ou até correr. Neste momento, só fatores externos podem trazer alguma esperança. O governo norte-americano já anunciou sanções econômicas ao Brasil para conter o que Donald Trump chama de “caça às bruxas”, além de sancionar um ministro do STF, Alexandre de Moraes, por cometer violações aos direitos humanos desde 2019. No histórico voto de mais de 12 horas que proferiu quarta-feira (10), absolvendo Bolsonaro e aliados da acusação de golpe de Estado, o ministro Luiz Fux desnudou, tecnicamente, o absurdo judicial do qual tomava parte. Afirmou que o processo é nulo porque o STF não é o foro, à luz da Constituição, para julgar o grupo que já havia deixado o governo. Um caso de “incompetência absoluta”, sublinhou Fux, lembrando que, por muito menos, ou seja, um caso — o foro correto, alegou a corte, não seria Curitiba...