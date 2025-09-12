Eugênio Esber

É jornalista, escritor e biógrafo. Escreve no site e no jornal Zero Hora às terças-feiras.

No STF
Opinião

Farsa e nulidade

A injustiça das condenações tende a fomentar a repulsa popular a um sistema judiciário que, na percepção do brasileiro médio, é pródigo em soltar corruptos e delinquentes

