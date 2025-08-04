O espírito de Guzzo

Guzzo sofreu um infarto. Gazeta do Povo / Divulgação

Na madrugada de sábado (2), o coração de José Roberto Guzzo parou, infligindo, a milhões de brasileiros, um sentimento de pesar que normalmente só acomete alguém quando a morte vem ceifar um de seus mais preciosos e próximos afetos. Fiquei zonzo, e em minha mente se construiu a imagem imprecisa de uma gigantesca salva de palmas feita de silêncios, contrição e reverência, erguendo-se de cidades a grotões deste Brasil profundo. Acudiu-me uma velha canção do João Nogueira, Súplica. “O corpo, a morte leva. O nome, a obra imortaliza.” Verso belo e exato como a exuberante produção textual que chegava aos leitores de ZH e outros jornais com o timbre de JR Guzzo.

Até seu suspiro final, aos 82 anos, Guzzo não deu trégua aos abusos dos poderosos — de ontem e de hoje. Em 2023, quando Cleriston Pereira tombou sem vida no pátio do presídio da Papuda, depois de 10 meses de confinamento sem acusação formal, Guzzo foi direto e reto. Responsabilizou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, por ter ignorado sucessivos atestados médicos que o vinham alertando sobre a grave situação de saúde de Clezão. E cobrou de parte da imprensa o silêncio sepulcral sobre estas e outras violações de direitos humanos praticada por Moraes — que na semana passada acabou vendo seu nome incluído pelo governo dos Estados Unidos no rol de sancionados pela Lei Magnitsky, o que na prática significa estar fichado em um catálogo global de patifes, pela ótica da Casa Branca. A Magnitsky fará com Moraes o que ele fez com muitos inocentes — asfixia financeira e bloqueio de bens, inclusive de familiares. Far-lhe-ão companhia, na lista da infâmia, integrantes da facção brasileira PCC — hoje uma multinacional do crime organizado.

Entre as obras que imortalizarão Guzzo, prefiro destacar sua filha temporã. Em 2020, quase octogenário, encontrou ganas para, ao lado de Augusto Nunes, fundar uma nova publicação, a Revista Oeste, inscrevendo, no aço de que são feitos os princípios, o lema de dizer não a verbas públicas.

— É preciso estar do lado certo da história. E fazer nosso trabalho com independência — dizia.