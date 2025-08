Quatro linhas

Aos brasileiros desiludidos com as ações de uma corte que assumiu seu lado na disputa política, e que tomou pela força, não pelos votos, as rédeas do país, Bolsonaro lembrou que qualquer anseio “fora das 4 linhas” jogaria o país numa aventura que teria o forte repúdio do mundo livre. Muitos conservadores não entenderam. O STF, que já havia dado muitos passos fora do âmbito da Constituição, pelo visto também não deu importância e seguiu embriagando-se de abusos que tornaram o país isso que é hoje, um “regime” prestes a desmoronar com as sanções aplicadas pelo governo norte-americano, e todas as outras que estão a caminho.