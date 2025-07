O levante dos “manés”

Desmoralizou-se ali, inapelavelmente, o ministro que, semana passada, em uma “carta aberta” com passagens de indisfarçável cinismo, pretendeu atestar a sanidade das instituições brasileiras, em trêmula resposta às sanções que Washington lançou contra o regime STF-PT que ora manda e desmanda no Brasil. No futuro, quando lembrarmos o período em que a tirania vestiu toga e se lambuzou de poder em consórcio com políticos libertados do cárcere, teremos de reconhecer que foi ele, Barroso, quem escreveu, com as palavras reproduzidas acima, o epitáfio da mais alta instância do poder judiciário brasileiro.