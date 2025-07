A ditadura senta à mesa

A exemplo do regime de Caracas, neste Brasil em estado de putrefação institucional já não importa mais saber se indivíduos e empresas têm razão. Federico PARRA / AFP

Há anos escrevo sobre o processo de venezuelização do Brasil. Desgraçadamente, a cada virada de calendário, os fatos não me desmentem. A Constituição, as leis e a ordem jurídica vão virando um nada, como na república bolivariana tiranizada por Nicolás Maduro e uma corte constitucional prostituída. A exemplo do regime de Caracas, neste Brasil em estado de putrefação institucional já não importa mais saber se indivíduos e empresas têm razão. Importa saber se são úteis. Úteis para o regime e para quem se adonou do poder.

O caso venezuelano é exemplar. A suprema corte assumiu as funções legislativas assim que o povo elegeu um congresso nacional opositor a Maduro. Sobrevieram, então, as prisões políticas — inclusive de cidadãos — e a sufocação dos líderes oposicionistas. O Ocidente impôs sanções. A Casa Branca, de Joe Biden, suspendeu parte das sanções com a condição de que Maduro aceitasse eleições livres em 2024. O ditador ludibriou Biden, mas cumpriu ao menos uma exigência: adotou o comprovante impresso do voto digitado na urna eletrônica, exatamente o que milhões de brasileiros pedem aqui — sob o olhar furioso do consórcio STF-PT. Graças a este mecanismo simples, que tornou a eleição realmente auditável, o mundo todo descobriu que Maduro perdeu miseravelmente. Mas não importa: ele disse que ganhou, e mandou os venezuelanos calarem a boca — se não quisessem ser “detenidos”. Nada diferente do que PT e STF, que controlam um projeto de regime de partido único, parecem ambicionar para o Brasil.

Washington teve de assistir, impotente, ao desaforo de Maduro, porque havia esperado demais para agir, dando ao chavismo tempo suficiente para blindar o regime sob as bênçãos e favores do eixo China-Rússia-Irã — inclusive no plano militar. Um erro que os EUA não querem cometer em relação a Brasília. Ao anunciar pesadas sanções ao Brasil para forçar a redemocratização brasileira e a restituição das liberdades — a de expressão em primeiro lugar —, Donald Trump tenta evitar que PT e STF calcifiquem este consórcio autoritário de poder que, no plano geopolítico, significa uma imensa base latino-americana de apoio ao bloco que o Partido Comunista Chinês comanda sob o rótulo diversionista dos BRICS.