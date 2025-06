SOS Mães do 8 de janeiro

É comovente o esforço que faz a jornalista gaúcha Ana Maria Cemin para documentar a via crucis percorrida por brasileiros vitimados pela grande farsa político-jurídica do 8 de janeiro. Desde 2023, ela se dedica a escutar e amplificar as vozes dos que gritam por socorro, enfrentando com estoicismo a cortina de ferro da indiferença e da pusilanimidade. Em seu mais recente ato de insubordinação contra as injustiças perpetradas pelo regime PT-STF, ou melhor, STF-PT, Ana levantou o extenso rol de mulheres que estão presas em razão de absurdas condenações por crimes como, por exemplo, tentativa armada de deflagrar um golpe de estado no Brasil — sem arma alguma e, principalmente, sem a mais pálida noção do que vem a ser “abolição violenta do estado de direito”. E, tampouco, sem qualquer indício de pertencer a uma “associação criminosa”.