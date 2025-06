O gato chinês

Sua voz escorria pastosa, e dela emanava o hálito da empáfia. A boca, que nos acostumamos a ver projetando um beiço ameaçador, como naquela vez em que um colega de corte o chamou de “pessoa horrível” e “mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia”, agora sorria em um esgar de felicidade meio bêbada. Seus olhos perscrutaram o ambiente, em busca, presumo, de Moraes, Dino, Toffoli e outros ministros que lhe fazem companhia ou prestam obediência nos votos pró-censura. Sentiu-se amparado, então, para dizer que “há um consenso entre nós de que é preciso uma entidade”, referência a um corpo de censores que, independentemente de ordem judicial, ditará o que você pode ler, ver ou escrever nas plataformas de internet. Ao sustentar que tanto fazia que tal entidade censora fosse pública ou privada, ele, nosso decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, serviu-se de uma frase de Deng Xiaoping (“A cor do gato não importa. Importante é que ele cace o rato, né?”).