O anoitecer da liberdade

Em 2022, a dez dias do segundo turno da eleição presidencial, a ministra do STF, Cármen Lúcia, proferiu no TSE um voto decisivo para censurar o lançamento do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro?, uma produção do canal Brasil Paralelo sobre o atentado que estremeceu as eleições de 2018. Às escuras, sem o mínimo conhecimento do que trazia o documentário, Cármen decidiu que os brasileiros só poderiam assistir à peça depois das eleições. Naquele momento, Cármen, até então conhecida por citar o ditado “Cala a boca já morreu” em um julgamento de 2015, assumiu, cheia de poréns e “veja bem”, a capa de censora, divergindo de três ministros que foram contra a proibição, alicerçados no fato, cristalino, de que a Constituição impede a censura e, mais ainda, sua pior forma, a censura prévia.