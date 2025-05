"Eles nos respeitam"

Preso em Bangu 3, onde cumpre pena de mais de 50 anos por tráfico e homicídios, Arnaldo da Silva da Dias é um homem conectado com o que acontece lá fora — dos becos e vielas aos carpetes do poder. Do cárcere, “Naldinho” dispara ordens com o famigerado emblema do Comando Vermelho, a falange que se tornou a grande grife do crime organizado no Brasil, ao lado do PCC — Primeiro Comando da Capital. Há poucos dias, soube-se até onde já chega a audácia deste autêntico Estado paralelo que dá as cartas no Brasil e que se serve de ligações com gente bem posicionada na república. Veio a público, pelo jornal O Globo, que a Polícia Federal descobriu mensagem de “Naldinho” dirigida a seus comparsas. No “Salve”, como este tipo de comunicação é conhecido no submundo da delinquência, o porta-voz do Comando Vermelho ordenava uma trégua nas atividades criminosas da rede durante o encontro do G20 no Rio de Janeiro, em 2024. Espie o teor do “Salve”.